Kirchenmusiker Peter Kranefoed führt die Mühleisen-Orgel der Borromäus Kirche in allen Einzelheiten vor und gibt Einblicke in Technik, Mechanik und Bauweise des Instrumentes. Anhand von Musikbeispielen führt Sie der Organist in die Welt der unzähligen Klangfarben der Orgel ein.