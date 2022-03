Besuch der Ausstellung Christoph Vohdin (1900–1934)

Vohdin entstammte einer alten Reutlinger Familie. 1915 bekam er Unterricht an der Kunstgewerbeschule Zürich und studierte ab 1919 zuerst an der Akademie München, dann in Karlsruhe. Es folgten Aufenthalte in Florenz und Dresden, die seine künstlerische Entwicklung förderten und prägten. Seine Witwe Berta betreute den künstlerischen Nachlass ihres Mannes. Gezeigt werden Zeichnungen, Aquarelle, Ölgemälde und Holzschnitte aus dem Besitz der Vohdin- und Kocher-Nachkommenschaft in Reutlingen.

Wegen der begrenzten Teilnehmermöglichkeit ist eine Anmeldung bei der Geschäftsstelle des Geschichtsvereins erforderlich (geschichtsverein@reutlingen.de oder tel. 07121/303-2386). Zugang haben Geimpfte/Genesene und Getestete (3G).