Besuch im Lernlabor Cybersicherheit

Gefälschte E-Mails, Phishing-Angriffe, um Kontodaten zu erfragen, Attacken mit Schadsoftware in Computernetze: Cyber-Kriminelle gehen immer professioneller vor.

Den „Sicherheitsfaktor Mensch“ stellt das Lernlabor Cybersicherheit von Fraunhofer und Hochschule Heilbronn im Bildungscampus Heilbronn in den Mittelpunkt und vermittelt bei einem geführten Rundgang an Beispielen und Objekten, wie wir uns in der digitalen Welt gegen solche Angriffe wappnen können – und sollten. Es gibt zwei Gruppen zu verschiedenen Zeiten.