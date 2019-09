Besuch im SWR-Sendezentrum Baden-Baden

Gut zweistündige Führung durch den Produktions- und Sendebetrieb im SWR-Funkhaus Baden-Baden. Anschließend Teilnahme an der Aufzeichnung dreier Folgen von "Ich trage einen großen Namen" mit Wieland Backes.

In Baden-Baden wird ein großer Teil des SWR-Fernsehens verantwortet. Auch die landesübergreifenden Wellen SWR2 und SWR3, das junge Programm DASDING und das digitale SWRinfo kommen aus Baden-Baden. Die beiden Landeswellen von SWR1 werden hier nach 19:30 Uhr zusammengeführt.

Für die ARD wird ein Sechstel aller Sendungen des Ersten von der in Baden-Baden ansässigen Fernsehdirektion verantwortet. Zulieferungen an 3sat, ARTE, PHOENIX und KI.KA werden hier koordiniert, und die Drähte für so erfolgreiche Sendungen wie Tatort oder ARD-Buffet laufen ebenfalls in Baden-Baden zusammen. Der Südwestrundfunk besitzt am Standort einen der größten Fernsehproduktionsbetriebe der ARD mit Schwerpunkt im fiktionalen Bereich.

Abfahrt ist in Crailsheim um 10:45 Uhr auf dem Volksfestplatz. Um 14 Uhr gibt es eine gut zweistündige Führung durch den Produktions- und Sendebetrieb im SWR-Funkhaus Baden-Baden (u.a. Produktionsablauf, Produktionstechniken, Besichtigung der Ausstattung). Nach der Führung besteht die Gelegenheit zu einer kleinen Snack- bzw. Kaffeepause.

Ab 17:30 Uhr folgt die Teilnahme an der Aufzeichnung dreier Folgen von "Ich trage einen großen Namen" mit Wieland Backes. Die Rückfahrt erfolgt gegen 21:15 Uhr. Mit der Rückkehr in Crailsheim ist kurz vor Mitternacht zu rechnen.

Zustieg auch in Westernach (P+R) um 11:10 Uhr und in Öhringen (Kaufmännische Berufsschule) um 11:30 Uhr möglich, die Rückkehr zu den Ausgangsorten erfolgt entsprechend früher.

In Kooperation mit den Volkshochschulen Schwäbisch Hall, Öhringen und Künzelsau.