Besuch im Wissenszentrum Energie

Aufgrund der Coronalage mussten wir den Besuch des Wissenszentrums während der Wärmewendewochen Anfang dieses Jahres verschieben.

Nun ist es aber soweit. Am 02. Juni fahren wir gemeinsam zum Wissenszentrum, welches in die Ludwigsburger Stadtbibliothek integriert ist. Dabei können Sie sich in Ihrem eigenen Tempo die Ausstellung ansehen. Schauen Sie sich das begehbare Energiemusterhaus an oder holen Sie sich an den verschiedenen Stationen Informationen und Tipps zu Energiesparen oder zum nachhaltigen Bauen und Sanieren. Ab 17:30 Uhr wird uns zudem Joshua Lampe der Ludwigsburger Energieagentur e.V. für Fragen zur Verfügung stehen.

Treffpunkte:

Gerlingen: 02.06.2022, 16Uhr, U-Bahnhof Gerlingen, an der Fahrradverleihstation

Ditzingen: 02.06.2022, 16:15Uhr, S-Bahnhof Ditzingen, an der Regioradstation Nordseite

Kosten:

Keine, die Fahrtkosten übernehmen wir.

Rückfahrt

ungefähr 18:50 Uhr

Anmeldung

Sowohl für Ditzinger, als auch Gerlinger Bürger:innen, bei Lena Neudorfer, Klimaschutzmanagerin Stadt Ditzingen, Mail: Lena.Neudorfer@Ditzingen.de

Anmeldefrist

31.05.2022

Teilnehmerzahl

Max. 15 Personen

Mehr Infos zum Wissenszentrum

https://wissenszentrum-energie.ludwigsburg.de/start/Wissenszentrum.html