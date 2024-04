Besuchen sie Europa, solange es noch steht - Aktuelle Politik

Eine Textzeile aus den 1980er Jahren scheint zurzeit aktueller als je zuvor zu werden. Vielfältige Herausforderungen prasseln auf das einst erfolgsverwöhnte Konzept der EU ein und Brüssel gerät an seine Grenzen - ob es um die endlosen Diskussionen zum Flüchtlingskonzept der EU oder die wertbefreiten Debatten zu den europäischen Werten geht, das Festsetzen der Klimaziele oder um den Brexit-Vertrag.. Auch die Corona- Pandemie hat gezeigt, wie unflexibel - unprofessionell(?) - die EU auf ein drängendes Problem reagiert hat. Und letztendlich hat der Ukraine-Krieg dazu geführt, dass immer weitere Staaten aus Osteuropa in die EU drängen. Kann die EU auch diese Probleme noch bewältigen? Dieser Vortrag kann sowohl in Präsenz als auch Online besucht werden.