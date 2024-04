Rico, Oskar und der Diebstahlstein

Der „tiefbegabte“ Rico und der hochbegabte Oskar sind beste Freunde. Rico kann zwar nicht so schnell denken, aber er hat Mut und das Herz am rechten Fleck. Oskar weiß einfach alles, aber kann mit Gefühlen nicht so gut umgehen und ist ein bisschen eigen. Gemeinsam aber sind sie ein großartiges Team. Sie haben zusammen schon so einiges erlebt und sogar Kriminalfälle gelöst: Entführung und Erpressung eingeschlossen!