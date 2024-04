Swing When You’re Winning - das legendäre Swing-Album von Robbie Williams wird 20 Jahre alt und Philipp Lang bringt es zusammen mit der Coldfield Big Band zurück auf die Konzertbühnen Deutschlands.

Tauchen Sie ein in die goldene Zeit der Swing-Ära und lassen Sie sich von einem Robbie-Williams-Tribute-Konzert der besonderen Art verzaubern. Neben seinem international gefeierten Swingalbum sind auch seine größten Radiohits wie Feel, Angels und Let Me Entertain You im Big-Band-Sound mit dabei. Robbie Williams selbst hat sein Album übrigens nur ein einziges Mal live auf die Bühne gebracht, in der ehrwürdigen Royal Albert Hall in London.

Freuen Sie sich auf eine Show der Extraklasse mit dem Sänger und Schauspieler Philipp Lang in der Rolle des Robbie Williams, dem knackigen Sound der Coldfield Big Band und der rasanten Choreografie Irene Eggerstorfers und reisen Sie zurück in die erfolgreichsten Jahre des großen Künstlers Robbie Williams.

Coldfield Big Band:

Dennis Aubele, Christian Wolf, Maria van Alst, Vincent Nowacki (Rhythmusgruppe)

Michael Stegmaier, Daniel Schmid, Valentin Sachsenmaier, Alexander Schenk, David Sanwald, Lisa Leidenfrost, Marcus Schmid (Bläser)

Irene Eggerstorfer, Luisa Meloni, Pauline Sell, Bengisu Özmeric (Solistinnen)