LOS FASTIDIOS + Seximdunkeln + Support live @ Esperanza

"See you there !!!!!", freuen sich LOS FASTIDIOS und die Band Seximdunkeln. LOS FASTIDIOS Sound ist ein melodischer StreetSka&Punk-Mix der klassischen 80er Jahre. British Punk-Oi!-Klänge mit vielen skanking Momenten und etwas Reggae, Rock'n'Roll und einem Hauch von Pop, gesungen in Italienisch und Englisch mit ein bisschen französischer, spanischer und deutscher Sprache gemixt. Die Texte sind fröhliche Straßensituationen sowie Gegebenheiten, die sich mit sozialen Problemen befassen, gegen Rassismus und jede Form von Diskriminierung, für Menschen- und Tierrechte, für Freiheit und gegen unterdrückende Systeme.

Von Beginn an haben Los Fastidios viele antirassistische Initiativen supported und an vielen Unterstützungs-Gigs wie z.B. in Chiapas, Mapuche und vielen anderen teilgenommen.

https://www.losfastidios.net/