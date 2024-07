Blühende Stadtrundfahrt mit dem Naturstromer

Erleben Sie bei dieser entspannten Fahrt auf dem Blühenden Stadtrundgang Schwäbisch Gmünd in all seiner Blüte und Pracht! Vom Remspark führt die Tour mit dem Gmünder Zügle über die Bocksgasse direkt ins Herz von Schwäbisch Gmünd. Die Gmünder Altstadt besticht durch ihre reiche Gold- und Silbertradition, zahlreiche Kirchen und Klöster und zauberhafte Plätze und Gassen. Vom beeindruckenden Heilig-Kreuz-Münster geht es weiter zum ehemaligen jüdischen Viertel und über den mächtigen Königsturm zum herrlichen Zeiselberg. Von dort fährt der Naturstromer entlang der idyllischen Grabenallee am Josefsbach – gesäumt von herrlichen Villen, alten Bäumen und kühlem Wasser – zurück zum Ausgangspunkt. Nebenbei erfahren Sie von unseren Gästeführern viel Wissenswertes während Sie bequem vom Zug aus alle Highlights bestaunen können.