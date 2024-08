Birthday Bash mit Ashpipe, Higgins, Toni Crimine, I Guagliun, Cheap-Entertainment, Digital Warfare, Crackmeier, P.O Neil und DJ Merguez

Am Samstag, 7. September findet ein ganz besonderer Leckerbissen des gepflegten Entertainments im und ums Esperanza statt - Birthday Bash - Schon zur Mittagszeit tritt der „Kreuzberger Männerchor Berlin“ mit Arbeiterliedern auf. Gleichzeitig gibt es ein Kinderprogramm mit vielen Überraschungen. Später verzaubern die Musiker*Innen von Ashpipe, Higgins, Toni Crimine, I Guagliun, Cheap-Entertainment, Digital Warfare, Crackmeier, P.O Neil und DJ Merguez das Esperanza zuerst in ein Märchenschloss und dann in ein Tollhaus.

Beginn ist 15.30 Uhr mit Open Air Akustik-Sets und Hüpfburg