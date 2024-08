An diesem Abend gibt es die Chance länger als sonst in der Stadtbibliothek zu lernen, zu recherchieren, zu lesen oder Medien auszusuchen und auszuleihen. Für Kinder von 8 bis 12 Jahren haben die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek eine Krimi-Rallye vorbereitet. Die Krimi-Rallye kann zwischen 18 und 20 Uhr individuell in der Kinderbibliothek gemacht werden.