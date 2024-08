Kinderkonzert: "Die Blecharbeiter"

Sonntag, 29. September 2024

16.00 Uhr, Kulturzentrum Prediger

Die Blecharbeiter

Altersempfehlung: 5-12 Jahre

In diesem preisgekrönten Kinderkonzert spielen fünf Arbeitslose voller Geldsorgen aus Langeweile mit einem Haufen Schrott. Sie entdecken, dass daraus Instrumente zusammengesetzt und Töne erzeugt werden können. Sogar ganze Musikstücke können sie spielen! Klar müssen die Zuhörer mithelfen – wie sollen die Blaumänner sonst wissen, wie man sich mit so einem „Ofenrohr“ oder einem „Blechknäuel“ richtig verhält … Sie beschließen, eine Band zu gründen – und da alle in ihren Berufen mit Blech zu tun hatten, nennen sie sich „Die Blech-Arbeiter“. Ausgezeichnet als eines der besten Kinderkonzerte weltweit, wurde das Konzert nach Harvard (USA) eingeladen.