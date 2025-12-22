Betörende Gesangswelten

Als die Mezzosopranistin Elīna Garanča 2010 und 2015 die Hauptrolle in Georges Bizets Oper „Carmen“ an der New Yorker Metropolitan Opera übernommen hatte, bezeichnete sie die New York Times als die „beste Carmen seit 25 Jahren“.

Als vierfache ECHO-Klassik-Preisträgerin und mehrfache „Sängerin des Jahres“ ist die Sopranistin ein Star am Opernhimmel. 2024 war sie bereits zum dritten Mal zur feierlichen Eröffnung des Wiener Opernballs eingeladen.

In Künzelsau wird die in Riga geborene Sängerin zusammen mit ihrem Ehemann Karel Mark Chichon am Dirigentenpult und den Würth Philharmonikern in einer Ariengala zu hören sein. Er begeistert Musikliebhaber mit seinem Temperament, seiner Leidenschaft und seiner Musikalität. Der britische Dirigent wurde 2016 zum Fellow der Royal Acadamy of Music ernannt, derzeit ist er Chefdirigent des Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Werke von Francesco Cilea, Giuseppi Verdi, Camille Saint-Saëns, Georges Bizet und anderen

Elīna Garanča | Sopran

Karel Mark Chichon | Dirigent

Würth Philharmoniker