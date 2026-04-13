Bethel Music Tour 2026

Bethel Music ist eine Lobpreisbewegung, die Menschen zu tiefgreifenden Erfahrungen mit Gottes Gegenwart führen und so persönliche, regionale und globale Erweckung bewirken möchte.

Sie sind weltweit bekannt für Lieder wie „Reckless Love“, „Raise a Hallelujah“, „Goodness of God“ und „No Longer Slaves“. Durch die Verbindung von zeitgenössischer Musik, Folk und Lobpreis schaffen sie Musik, die den Glauben stärkt und zu kraftvollen Begegnungen mit Gott einlädt.

Bethel Music ist eine Lobpreis-Bewegung aus Redding, Kalifornien, deren Mission es ist Anbeter heranzuziehen und der Gegenwart Gottes Raum zu geben. Bethel Music wurde von einer lokalen Kirchen Band zu einer weltweit bekannten Gruppe aus Songwritern, Künstlern und Musikern. Von ihnen stammen bekannte Songs wie "No Longer A Slave", "It Is Well" und "King Of My Heart". Seit 2001 haben sie 17 Alben veröffentlicht.