Beto Correa Trio

In seinen Kompositionen verschmelzen moderne und traditionelle brasilianische Musik zu einer überwältigenden Hörerlebnis. Beto nimmt uns mit auf seine "carrecada de emoção“ BETO CORRÊA zählt als Pianist, Akkordeonist, Komponist und Bandleader zu den bekanntesten Musikern in Brasilien. Er spielte bereits mit Musik-Größen wie Hermeto Pascoal, Ivan Lins, Dominguinhos, Toninho Horta, Antônio Nóbrega, Arismar do Espírito Santo, Osvaldinho do Acordeon, Monarco da Portela, Nelson Sargento, Heraldo do Monte, Nenê, Vera Figueiredo, Lula Barbosa, Natan Marques und Anastácia, um ein paar zu nennen. Mit seiner Musik reiste er bereits in viele Länder Europas und Südamerika. Darunter Deutschland, Frankreich, Niederlande, Griechenland, Norwegen, England, Portugal und Schweiz. Beto Corrêa - Piano Sidiel Vieira - Kontrabass Cleber Almeida - Schlagzeug und Percussion