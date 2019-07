Betörende Schönheiten

Exkursion mit Diplom-Biologin Dr. Katja Bader.

Um sich fortpflanzen zu können, brauchen Blütenpflanzen Hilfe. Soll Nachwuchs entstehen, muss der Blütenstaub auf andere Blüten derselben Art verteilt werden. Doch wie sollen die ortsgebundenen Pflanzen sich gegenseitig bestäuben, vor allen Dingen, wenn sie weiter entfernt voneinander stehen? Die Antwort ist recht einfach: Sie setzen Kuriere ein. Insekten, die bei ihrer Nahrungssuche den Pollen von einer Blüte zur nächsten tragen. Um Biene, Hummel & Co. anzulocken, nutzen die Blüten dabei die unterschiedlichsten Reize, seien es Düfte, Farben oder Formen. Also alles das, was auch wir an ihnen schätzen.