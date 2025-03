Betriebsbesichtigung Würth Industrie Service GmbH & Co. KG

Unter dem Motto "Einblicke in Wirtschaft, Kultur und Geschichte" bietet Würth Industrie Service GmbH & Co. KG allen Interessierten ein Besichtigungsprogramm an.

Das Programm beinhaltet eine Unternehmenspräsentation, die Besichtigung des modernen Logistikzentrums für Industriebelieferung, Mittagessen im Betriebsrestaurant und die Führung durch die Ausstellung "Führungskultur rund um den Trillberg - einst und jetzt". Treffpunkt: 9:40 Uhr, Industriepark Würth, Drillberg. Die Veranstaltung dauert bis ca. 14.30 Uhr und ist gebührenfrei. Teilnahme nur mit Anmeldung möglich.

Die Teilnehmer müssen gut zu Fuß sein, da sonst eine Logistikführung nicht durchgeführt werden kann. Anmeldeschluss: 31.03.2025

Gäste bitten wir außerhalb des Firmengeländes vor dem Empfang zu parken und sich anschließend beim Empfang zu melden.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.