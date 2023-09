Better together: Gemeinschaftskonzert von Murphy Singers, Unerhörte Tonartisten und TONIC e.V.

Better together: Am 06.10.2023 findet im Schiller-Saal der Stuttgarter Liederhalle ein besonderes Gemeinschaftskonzert statt. Die Chöre TONIC, Murphy Singers und Unerhörte Tonartisten werden gemeinsam auf der Bühne stehen und ihre individuellen Repertoires präsentieren. Sie können sich auf einen bunten Stilmix aus Pop, Rock und Jazz freuen, vorgetragen von 3 Vokalgruppen und rund 100 Sängerinnen und Sängern. Seien Sie mit dabei und freuen Sie sich auf einen unvergesslichen musikalischen Abend!