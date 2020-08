BETTEROV bringt seine im März erschienene Debüt-EP "Viertel vor Irgendwas" live auf die Bühne! Am 10. September gibt es die zwischen Indierock und Post-Punk angesiedelten Songs in Stuttgart im Im Wizemann zu hören.

Wie ist es, wenn das Zuhause nicht mehr der Ort ist, an dem man bleiben kann? Oder man das eigene Zimmer nicht mehr verlässt, weil der Druck durch die unendlichen Möglichkeiten unserer Zeit, zu groß ist? Was passiert, wenn der Zwang zur Selbstoptimierung nur zu Isolation führt? “Viertel vor Irgendwas”heißt die Debüt-EP des Singer-Songwriters BETTEROV, auf der er in sechs extrem fokussierten, zwischen Indierock und Post-Punk angesiedelten Songs die großen Themen und Fragen seiner Generation verhandelt.

Die Songs für “Viertel vor Irgendwas” schrieb BETTEROV allein zuhause und in fast jeder Zeile blitzt das nahezu unverschämte Talent des 25-Jährigen auf. Für die Aufnahmen kamen befreundete Musiker im Studio zusammen und kreierten einen dichten, kompromisslosen Sound, der sehr viel mehr nach Band als nach Singer-Songwriter klingt. Aufgenommen und produziert wurde die EP von Tim Tautorat (Faber, AnnenMayKantereit u.a.).