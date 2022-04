Bettina Storks - Dora Maar und die zwei Gesichter der Liebe. Picasso war ihr Leben, die Kunst ihre Leidenschaft

„Ich will keinen Himmel voller Geigen. Ich möchte Pauken, Trompeten und Posaunen und das Aphrodisiakum nicht enden wollender Gespräche.“

Die Schriftstellerin Bettina Storks lebt und arbeitet in Ludwigshafen am Bodensee. Mit Dora Maar und die zwei Gesichter der Liebe legt die Autorin eine tiefgründige, mitreißende Romanbiographie über die große Liebe Picassos vor, die in die Pariser Künstlerszene der dreißiger und vierziger Jahre entführt.

Dramatisch und bewegend zeichnet Storks das Bild einer facettenreichen Künstlerin, die weitaus mehr war als Picassos „weinende Frau“. Emanzipiert, vielbegehrt und anerkannt in ihrem künstlerischen Vermächtnis.

Dora Maar und die zwei Gesichter der Liebe ist Storks‘ siebter Roman und sicherte sich einen Platz unter den 25 besten Büchern des Jahres 2021 auf der Bestsellerliste des Börsenblatts des deutschen Buchhandels.

Diese Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt