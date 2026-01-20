Bettnäss Wellness – Frisch gewickelt

Kabarett der Galgenstricke Webergasse 9, 73728 Esslingen am Neckar

„Bettnäss Wellness“ war schon mal Premiere! 2007! Hat sauviel Spaß gemacht! Wer das damals gesehen hat, kennt das „NEUE Bettnäss Wellness-Frisch gewickelt“ nicht! 

Aufgrund sämtlicher verschlimmbesserter Pflegereformen wurde „frisch gewickelt“, komplett neu geschrieben! Das neue Galgenstricke Solo-Programm für alle, die wo alt werden.

Wo werden wir alt? In der Pflegereside(me)nz? Die Lebenserwartung explodiert! Und die Demenz! Wir werden immer älter und immer früher bekloppt! Lachenmachen über dement gepampert Abgeschobenwerden? Erich allein und nicht zuhaus! Wie sieht meine Zukunft aus? Anti-aging-hypofit gespritzt beim Grufti-marathon mit Bypass-Spaß und Titan-Fließbandscheibe? Oder debil lächelnd bis depressiv dem Ende entgegen vegetieren? Vom Pflegenotstand zur Notstandspflege.

Das deutsche Alterspflegesystem, der Zuwachs-Wirtschaftszweig mit Milliarden-Umsätzen. Wer verdient am Dekupidus? Vom bereuhten Wohnen mit Kämm-service über die Pflegeaufbewahrung mit Dauerkatheter abkassiert und ruhiggestellt ins Alzer(fall)sheim? „Bettnäss Wellness – frisch gewickelt“ und wundgelegt! Und trotzdem und gerade deswegen darüber „Tot“-lachen!

Info

Theater & Bühne
