Schwäbischer Prinzessinnen-Pollunder-Pop.

Unter dem Motto "Alloi sen se spitze – aber zsamma dreimol so guad" präsentieren Betty ond die LaLa Buaba ihren Perlenden Pollunder-Prinzessinnen-Pop im Club Bastion.

Das Trio unterhält sein Publikum mit einer Mischung aus Comedy, schwäbischen Cover-Versionen von bekannten Pop-Songs und Geschichten, die so unglaublich sind, dass sie nur wahr sein können.

Betty ond die LaLa Buaba sind:

Tina Schlechter: Sie ist die Personifizierung von Liebreiz und Grazie und zudem mit einer Stimme ausgestattet, die Gänsehaut garantiert.

Claus Lindenmayer: Er bearbeitet seine Instrumente so filigran, dass man Gitarre sein möchte.

Olaf Nägele: Der Humorwerker ergänzt das Gespann mit Stimme und Tanzeinlagen, die jeden Ballettlehrer in den Wahnsinn getrieben hätten.