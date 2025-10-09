Beutelsbacher Kirbe 2025

Feiern Sie mit uns das wohl älteste Weinfest im Remstal.

8 - 18 Uhr Krämermarkt im Bereich des Marktplatzes und der Buhlstraße

12 Uhr Aufhängen des Kirbetraubens in der Marktstraße

Freitag, 10. Oktober 2025:

Beutelsbacher Marktplatz

ab 18 Uhr Bewirtung

19 Uhr Lampionumzug und Fackeltanz der Grundschule, mit anschließender LED-Show

Kirbe Areal Beutelsbacher Halle

OPEN AIR auf dem Parkplatz der Beutelsbacher Halle

17 - 23:30: "Kirbe-Opening-Party" mit "Die Beutelsbacher"

Samstag, 11. Oktober 2025

Kirbe Areal Beutelsbacher Halle

OPEN AIR auf dem Parkplatz der Beutelsbacher Halle

17 - 23:30 Uhr: "Kirbe-Party" mit "Die Beutelsbacher"