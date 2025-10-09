Beutelsbacher Kirbe 2025

Feiern Sie mit uns das wohl älteste Weinfest im Remstal.
8 - 18 Uhr Krämermarkt im Bereich des Marktplatzes und der Buhlstraße
12 Uhr Aufhängen des Kirbetraubens in der Marktstraße
Freitag, 10. Oktober 2025:
Beutelsbacher Marktplatz
ab 18 Uhr Bewirtung
19 Uhr Lampionumzug und Fackeltanz der Grundschule, mit anschließender LED-Show
Kirbe Areal Beutelsbacher Halle
OPEN AIR auf dem Parkplatz der Beutelsbacher Halle
17 - 23:30: "Kirbe-Opening-Party" mit "Die Beutelsbacher"
Samstag, 11. Oktober 2025
Kirbe Areal Beutelsbacher Halle
OPEN AIR auf dem Parkplatz der Beutelsbacher Halle
17 - 23:30 Uhr: "Kirbe-Party" mit "Die Beutelsbacher"