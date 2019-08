Bewegt Bilder Theater - Martina Rot

Susanna - ich bin ein Kontinent - Ein musikalischer Bewegtbildabend

nach der Erzählung „Susanna“ von Gertrud Kolmar

Schauspiel, Gesang: Martina Roth

Bewegtbild, Komposition, Gitarre: Johannes Conen

Das Bewegtbildtheater von Martina Roth und Johannes Conen ist eine faszinierende Hybride aus Videospiel und Schauspiel. Inhalt: Eine Erzieherin nimmt eine Stelle in einem ostdeutschen Städtchen an, um ein gemütskrankes Mädchen zu betreuen. Die eigentliche Handlung entwickelt sich in den Dialogen zwischen Susanna und ihrer Betreuerin, zwei Wirklichkeitswahrnehmungen, zwei Sprechweisen treffen aufeinander, verstricken sich in Frage und Antwort. Die Erzieherin, nüchtern, steif, ohne Sentimentalität, Susanna virtuos, lebenshungrig sprachschöpfend in ihrer Fantasiewelt, die um sagenhafte Geschichte, Tiere und Fabelwesen kreist. Die aufmerksame, pflichtbewusste Erzieherin, erinnert sich an Susanna, Gespräche und Szenen, das Wechselspiel von Traum und Wirklichkeit, und noch in der Erinnerung bleibt ihre Verwunderung und Verwirrung spürbar.

In diesem Theaterabend verbinden sich nicht nur Wort und Musik zu einem Dialog, durch die besondere Form des Bewegtbildtheaters, treten zwei Frauenfiguren, beide gespielt von Martina Roth, in einen Dialog. Ein wirkungssteigerndes Element ist die Einbeziehung der fantasiegesättigten Lyrik der Autorin und deren Vertonung, erinnernd an Kurt Weill und so manchen Jazzsound, komponiert und auf der akustischen Gitarre begleitet von Johannes Conen.