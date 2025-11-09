Bewegte Lesestunde

Vorlesen und Yoga für Kinder von 4-8 Jahren.

Eine Geschichte wird mit Elementen aus dem Kinderyoga verbunden. Passend zur Geschichte wird gebrüllt wie ein Löwe, miaut wie eine Katze oder sich gar in Hexen verwandelt. Die Kinder sollten bequeme Kleidung tragen und etwas zum Trinken mitbringen. Das Angebot findet vor der Öffnungszeit und auf Spendenbasis statt. Begleitpersonen können sich währenddessen im Foyer der Bücherei aufhalten.