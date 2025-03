Bewegung für Senioren und Seniorinnen

Auch in diesem Jahr organisiert die Stadt Heilbronn die Veranstaltung „Sport im Park“.

In Kooperation mit der TSG Heilbronn findet die Gruppe „Bewegung für Senior*innen“ im Kirchhöfle statt. Dabei steht die Freude an der Bewegung in Gemeinschaft im Vordergrund. In den 60 Minuten findet ein allgemeines Ganzkörpertraining statt welches auf Senior*innen abgestimmt ist. Die Übungen sind einfach, bequeme Kleidung ist sinnvoll, Sportbekleidung ist nicht notwendig.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, gemeinsam einen Kaffee im Begegnungscafé zu trinken.

Weitere Informationen zum Bewegungsangebot:

Martin Till, Tel. 07131-507075, info@tsg-heilbronn.de

Bei Fragen zum anschließenden Beisammensein:

Sandra Platter, Tel. 07131-964432, sandra.platter@diakonie-heilbronn.de