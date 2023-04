Bewegung ist Leben "Eine Neuentdeckung für Mann und Frau"

Spannend ist es, die Architektur des Menschen und die körpereigenen Gesetzmäßigkeiten an sich wahrzunehmen und aufzubauen. Erstarrte Bewegungsmuster werden aufgelöst und in durchlässige fließende Bewegung verwandelt.

Mit zunehmender Sicherheit wächst das eigene Zutrauen und Wohlgefühl und damit auch die Freude an Bewegung und Tanz. Der erste Teil des Vormittags ist geprägt von der Erforschung und intensiver Schulung der Bewegung. Dabei leitet die Referentin so an, dass niemand überfordert wird. Alle sind willkommen!

Nach einer Kaffeepause wird die neugewonnene Leichtigkeit und Freude an der Bewegung (so, wie es jeder/jedem möglich ist) beim gemeinsamen Tanzen erlebbar.

Neueinsteiger jederzeit willkommen mit einer Schnupperstunde! Nehmen Sie gerne Kontakt auf.