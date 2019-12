Bewegung mit Leib und Seele

Unser inneres Erleben und unser Körpererleben sind eng miteinander verschmolzen. „Haltung zeigen“, „Stand halten“, „auf den eigenen Füßen stehen“ – solche Redewendungen verdeutlichen diese Verbundenheit. Unser Körper erzählt Geschichten und ein tiefes Wissen über uns. Hören wir zu!

Im freien Tanz, in angeleiteten Bewegungen, mit Yoga oder einfach nur in der Ruhe erfahren wir mehr über uns und unseren Körper. In einer wertungsfreien Atmosphäre kommen wir wieder zu uns, erleben neue Impulse und dadurch Freude und Vitalität. Dabei schulen wir Gleichgewicht, Kraft und Ausdauer.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, jede(r) bewegt sich entsprechend der individuellen Lust, Fitness und Stimmung. Bequeme Kleidung, eine Decke, ggf. ein Sitzkissen und etwas zum Trinken werden empfohlen.