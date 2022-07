Bewegungscamp für Kinder von 4-6 Jahren

Dieses Bewegungscamp ist ausschließlich für Kindergartenkinder im Alter von 4-6 Jahren. Es ist die Highlight-Veranstaltung I vom Projekt "Bundesliga bewegt".

Das Bewegungscamp wurde in Zusammenarbeit mit der TSG von ambitionierten Bewegungsexperten vorbereitet. Spiel & Spaß stehen an erster Stelle.

Als einer von 22 Profiklubs der ersten und zweiten Bundesliga nimmt die TSG an dem von der DFL-Stiftung initiierten Programm „Bundesliga bewegt“ teil. Dabei geht es darum, Kindern und Jugendlichen Zugang zu Bewegungsangeboten an 365 Tagen im Jahr zu ermöglichen und sie dadurch in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Das Potenzial des Profifußballs soll genutzt werden.