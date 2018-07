Bewegungstag in der Ravensburger Kinderwelt

Runter vom Sofa und rein in die Kinderwelt Kornwestheim! Beim 3. Bewegungstag am 22. Juli 2018 dreht sich alles um Spiel, Sport und Bewegung. Trefft die Jungstars der MHP Riesen Ludwigsburg beim und lasst euch von ihnen die Tricks für den perfekten Korbwurf zeigen. Des weiteren erwarten euch tolle Tanzvorführungen, Trainings mit den Handballern und Volleyballern des SV Salamander Kornwestheim, ein Kinderparcours der Kampfsportschule fight and fun und viele weitere Aktionen. Alle Aktionen sind im regulären Eintrittspreis enthalten.