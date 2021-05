Bewerbung und Vorstellungsgespräch aus Sicht einer Personalverantwortlichen

Die Online-Veranstaltungsreihe „NEXT LEVEL - FINDE DEINEN WEG“ geht am Dienstag, 18. Mai von 18.00 - 19.30 Uhr in die nächste Runde: „Personalverantwortliche gibt Tipps für die erfolgreiche Bewerbung.“

Eine Bewerbung ist erfolgreich, wenn sie gut aufbereitet und aussagekräftig ist. Eine gute Vorbereitung ist auch elementar, wenn man im Vorstellungsgespräch überzeugen will. In diesem Online-Seminar erklärt Simone Schrön von der Firma Börlind, was zu einer optimalen Vorbereitung gehört und welche Faktoren ein sicheres und authentisches Auftreten im Vorstellungsgespräch möglich machen. Dabei gibt sie auch wertvolle Tipps, worauf bei der Bewerbung zu achten ist und welche Dos und Don`ts es gibt. Neben dem persönlichen Vorstellungsgespräch wird auch gezeigt, wie sich ein Vorstellungsgespräch per Videokonferenz meistern lässt.

Wer einen Beratungstermin bei der Berufsberatung möchte, kann diesen per E-Mail unter Ludwigsburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de vereinbaren. Möglich ist auch eine telefonische Terminvereinbarung unter 07141 137 271. Gerne kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden.