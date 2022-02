Die Online-Veranstaltungsreihe „NEXT LEVEL - FINDE DEINEN WEG“ geht am Donnerstag, 10. März 2022, von 18.00 - 19.30 Uhr in die nächste Runde: „Bewerbung und Vorstellungsgespräch aus Sicht eines Personalleiters.“

Eine Bewerbung ist erfolgreich, wenn sie gut aufbereitet und aussagekräftig ist. Eine gute Vorbereitung ist auch elementar, wenn man im Vorstellungsgespräch überzeugen will. In diesem Online-Seminar erklärt Raphael Mergenthal, Personalleiter bei der Firma Klumpp GmbH & Co. KG, was zu einer optimalen Vorbereitung gehört und welche Faktoren ein sicheres und authentisches Auftreten im Vorstellungsgespräch möglich machen. Dabei gibt er auch wertvolle Tipps, worauf bei der Bewerbung zu achten ist und welche Dos und Don`ts es gibt. Neben dem persönlichen Vorstellungsgespräch wird auch gezeigt, wie sich ein Vorstellungsgespräch per Videokonferenz meistern lässt.

Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Plätze sind begrenzt. Für die Teilnahme benötigen Sie ein internetfähiges Smartphone, Tablet oder Laptop. Die Einwahldaten erhalten Sie nach Anmeldung unter Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de.