Bewerbungstraining

Jeden Dienstag in ungeraden Kalenderwochen bietet das casa nostra – Zentrum für Jugendkultur in Kooperation mit der Agentur für Arbeit jungen Menschen Unterstützung im Bewerbungsprozess an. Das Angebot reicht von der Suche nach geeigneten Ausbildungs- und Arbeitsstellen über die Erstellung von Bewerbungsunterlagen bis hin zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Ziel ist es, Jugendlichen den Einstieg in Ausbildung und Beruf zu erleichtern.

Viele junge Menschen verlassen die Schule mit oder ohne Abschluss und stehen anschließend vor großen Herausforderungen. Besonders betroffen sind jene, die sich nicht in Ausbildung, Beschäftigung oder Weiterbildung befinden – sogenannte NEETs (Not in Education, Employment or Training). Ohne klare berufliche Perspektiven oder ausreichende Unterstützung aus dem sozialen Umfeld fällt es ihnen schwer, den nächsten Schritt in Richtung Ausbildung oder Beruf zu gehen.

Eine der größten Herausforderungen für diese Jugendlichen ist der fehlende Zugang zu Ressourcen und Netzwerken, die ihnen den Einstieg ins Berufsleben erleichtern könnten.Gleichzeitig verfügen viele von ihnen über individuelle Stärken, Talente und Ambitionen, die jedoch ohne gezielte Förderung und Beratung ungenutzt bleiben.

Das casa nostra – Zentrum für Jugendkultur setzt genau hier an und bietet umfassende Unterstützung für junge Menschen, die Orientierung und Begleitung auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft benötigen. In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, vertreten durch die Berufsberatung von Sandra Engel-Oberst, wurde ein Projekt ins Leben gerufen, das speziell darauf ausgerichtet ist, Jugendlichen beim Übergang von der Schule in die Ausbildung zu helfen. Sandra Engel-Oberst ist jeden Dienstag in ungeraden Kalenderwochen von 16.00 bis 19.00 Uhr im casa nostra vor Ort.

Das Angebot umfasst unter anderem: Unterstützung bei der Berufsorientierung und der Suche nach geeigneten Ausbildungsplätzen, Hilfe bei der Erstellung professioneller Bewerbungsunterlagen, Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche und Bewerbungsverfahren individuelle Beratung für Jugendliche, die noch unsicher über ihre berufliche Zukunft sind.