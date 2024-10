Bewirtung auf dem Zweifelberg

Am Sonntag, 10.11.2024 übernimmt das Team des Musikverein Güglingen e.V. wieder den Weinausschank im Zweifelberg.

Der Weinausschank liegt in den Weinbergen am Zweifelberg und bietet einen traumhaften Ausblick über das Zabergäu. Sie erreichen den Weinausschank vom Wanderparkplatz "Wandererdreiklang" bei Brackenheim-Neipperg aus in nur wenigen Gehminuten.

Wir laden Sie herzlich ein, von 11 - 18 Uhr bei herrlicher Aussicht einen Teil des Sortiments der WG Stromberg Zabergäu zu verkosten. Ebenso gibt es Rote Wurst, Käsewürfel sowie Kaffee und Rührkuchen und bei kühlen Temperaturen auch Glühwein!