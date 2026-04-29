FRÜHSCHOPPEN 2026 - im Biergarten Schwanen

Biergarten Schwanen Bahnhofstraße 26, 75031 Eppingen

Ganztägiger Frühschoppen mit Blasmusik zum Kunsthandwerkermarkt. Bewirtung des Biergarten "Schwanen" durch die Freunde des Bürgerparks Eppingen e.V.

Info

Biergarten Schwanen Bahnhofstraße 26, 75031 Eppingen
Essen & Trinken
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