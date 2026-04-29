Ganztägiger Frühschoppen mit Blasmusik zum Kunsthandwerkermarkt. Bewirtung des Biergarten "Schwanen" durch die Freunde des Bürgerparks Eppingen e.V.
FRÜHSCHOPPEN 2026 - im Biergarten Schwanen
Biergarten Schwanen Bahnhofstraße 26, 75031 Eppingen
Biergarten Schwanen Bahnhofstraße 26, 75031 Eppingen
Ganztägiger Frühschoppen mit Blasmusik zum Kunsthandwerkermarkt. Bewirtung des Biergarten "Schwanen" durch die Freunde des Bürgerparks Eppingen e.V.
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