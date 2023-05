Bewusst Leben Jetzt

Für Menschen, die ihren Konsum und ihre Gewohnheiten bewusster gestalten wollen.

Sind wir süchtig nach Ablenkung? Haben wir es verlernt uns auf eine einzige Sache zu fokussieren und eine Tätigkeit mit vollem Bewusstsein auszuüben? Facebook, Instagram, WhatsApp... wir leben in einer Zeit, in der es so viele Möglichkeiten gibt, dem Alltag zu entfliehen. Schlechte Angewohnheiten rauben uns unsere Zeit und Energie. Identifizieren Sie schlechte Gewohnheiten und ersetzen Sie sie durch Aktivitäten, die Ihnen guttun. Vortrag von Patrick Jesenko.

Eintritt: 17,00 Euro, ermäßigt 14,00 Euro. Anmeldung bei der Schiller-Volkshochschule erforderlich - www.schiller-vhs.de