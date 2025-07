Beyond Bach - Wenn Barock auf Jazz trifft

Athos ensemble

Angelika Lenter Sopran –– Maria Kalmbach Alt –– Hannes Wagner Tenor –– Christian Dahm Bass Wolfgang Klockewitz Klavier –– Klaus Buchner Saxofon

Dass sich die Musik von Johann Sebastian Bach ausgezeichnet dafür eignet, um sie mit Jazz in Berührung zu bringen, weiß man spätestens seit Jaques Loussier. Ebenso bieten seine Kompositionen immer neuen Spielraum für neue Bearbeitungen. Das Athos Ensemble hat sich mit zwei Jazzmusikern zusammengetan, um barocke Vokalpracht mit einer jazzigen Aura zu verweben. Unter anderem BWV 147 Jesus bleibet meine Freude, die per se schon swingige Badinerie aus der 2. Orchestersuite oder das berühmte Air aus der 3. Orchestersuite und mehr nehmen sich die sechs Ausführenden gewissermaßen zur Brust, teils im Original, teils in der Besetzung verändert oder ganz neu bearbeitet. Das Ensemble feiert sein 10-jähriges Bestehen und los ging damals alles auch mit einem Bachprogramm beim Hohenloher Kultursommer in Niederstetten!

Konzert #53