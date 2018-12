× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Grenzen zu überwinden erfordert Mut, Kreativität und Offenheit für neue Gestaltung. Die vier Musiker der Beyond Borders Band vereinen diese Eigenschaften und gehen so über kulturelle Barrieren hinaus, setzen sich über geographische Widerstände und gesellschaftliche Stereotypen hinweg.

Ergebnis ist ihre Musik, in der sie die arabische und die westlich-europäische Welt verbinden. Es entsteht ein sinnlich-anspruchsvolles, mitreißendes Ganzes, in dem das Verschiedene aus Orient und Okzident auf einzigartige Weise Eins wird.

Hier und jetzt – „It Just Happens" bietet ein breites Spektrum von treibenden Jazzsoli über rockige Backbeats zu arabesken Melodiepassagen. Im Rahmen einer groß angelegten Releasetour durch Deutschland, die Schweiz und Tunesien von Oktober 2018 bis Februar 2019 wird das neue Album „It Just Happens“ veröffentlicht.

„Mit ihrem Zusammenspiel von Oud, Kontrabass, Percussion und Saxophon schaffen die vier Musiker ein einzigartiges Geflecht aus europäischen Jazz-Beats und arabischer Musiktradition, das alle Genregrenzen überschreitet.“ Süddeutsche Zeitung (18. August 2017), Barbara Hordych