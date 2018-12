× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Die Carvin Jones Band umfasst das explosive Blues-Trio um den weltbekannten und schillernden Front-Man Carvin Jones, den Meister des Bass-Solos Joe Edwards und den Percussion-Virtuosen Levi Velasquez an den Drums.

Die beiden letztgenannten bereichern den Bluesgitarristen Jones um Elemente des Funk, Rock, Jazz und Latin Music.

Carvin Jones wurde in Lufkin, Texas geboren. Seine bemerkenswerte Energie, seine Bühnenaffinität und seine unglaublichen Fähigkeiten an der Gitarre machen ihn zum Liebling von Musikliebhabern in der ganzen Welt. Bereits mit jungen Jahren wurde er beim Durchhören der BB King Platten seines Großvaters vom Blues erfasst, begann mit 11 Jahren selbst auf einer Gitarre zu spielen und entkam dadurch seiner rauen Nachbarschaft, bevor er mit 19 Jahren nach Arizona zog und dort seine inzwischen weltweite Musikerkarriere startete.

Eric Clapton sagt einst über Jones: „Carvin Jones ist eine junge Katze aus Phoenix, welche das Zeug zum nächsten großen Blues-Musiker hat.” Jones wurde 2001 vom Guitarist Magazine zu einem der Top 50 Bluesgitarristen aller Zeiten gekürt.