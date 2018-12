The MUH Trio

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Der hervorragende italienische Pianist Roberto Magris, der europäische Bassist Frantisek Uhlir und Jaromir Helesic am Schlagzeug, ein Fixstern in der Prager Musikszene, bilden dieses Trio.

Sie bringen eigene Kompositionen von Magris und Uhlir sowie Arrangements bekannter Jazz-Standards zu Gehör. Nach etlichen erfolgreichen Konzerten 2015 in Prag beschlossen die drei Musiker, auch weiterhin gemeinsam die Jazzwelt zu begeistern – bereits zum zweiten Mal bei uns im JAK-Keller.

Roberto Magris begann seine Jazzkarriere in den 70er Jahren. Seitdem hat er 27 Alben aufgenommen und ist in vielen Konzerten weltweit aufgetreten. Seit über zehn Jahren konzentriert er sich auf die USA, wo er als musikalischer Leiter und führender Musiker für „JMood Records" agiert. Frantisek Uhlir gehört zu den großen Drei der Prager Bass-Schule – in einer Linie mit Miroslav Vitous und dem Urvater Georg Mraz. Uhlir spielte mit namhaften Solisten und trat auf dem gesamten Globus auf. Von weltweiter Erfahrung und dem Spielen mit zahllosen Künstlern profitiert auch der Dritte im Bunde: Jaromir Helesic. Er lebt seit 1960 in Prag und zählt zu den besten Schlagzeugern des Landes.