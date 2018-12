Roberto Magris - Piano Intim

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Der internationale Jazzpianist und Komponist Roberto Magris stammt aus Triest, Italien, lebt und arbeitet aber seit geraumer Zeit in den Vereinigten Staaten.

Er ist nicht nur Bandleader und Arrangeur, sondern auch Komponist, Konzert- und Aufnahmekünstler, der über 30 Alben unter seinem eigenen Namen oder als Co-Leader herausgegeben hat. Magris war bereits in über 42 verschiedenen Ländern in Europa, Amerika, Asien, Afrika und Australien auf Tournee und spielte in Top Jazzclubs und Theatern und Festivals auf der ganzen Welt. Seit 2006 ist er musikalischer Leiter von „JMood Records", dem Jazzlabel von Kansas City. Im Jahr 2007 wurde er vom Stadtrat von Kansas City für seinen Beitrag zu Jazzmusik und Performance im American Jazz Museum geehrt. Während seiner Karriere hat Magris mit einer Who's Who-Liste von Jazzlegenden und herausragenden Musikern gespielt und aufgenommen.

In Europa trat Magris bereits mit dem MUH Trio, das seinen Sitz in Prag hat und diese Woche ebenfalls bei uns im JAK spielt, bei Festivals und in Jazzclubs auf.