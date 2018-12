Tobias Escher Trio

Die neue Trio-Formation um den Waiblinger Akkordeonist, Theatermusiker und Multi-Instrumentalist Tobias Escher bietet mit ihrem aktuellen Konzertprogramm eine Mischung aus zwei aktuellen Studio-Alben. Tian Long Li hat alle Stücke des neuen Trio-Albums „nothing but blue” komponiert, das an diesem Abend vorgestellt wird.

Moderne jazzige Melodien mit groovigen Rhythmen und einem schmatzenden Orgelsound, mal schwebend balladenhaft, mal hochvirtuos und immer im eigenen Stil des gefragten jungen Chinesen, der die chromatische Mundharmonika schon jetzt wie ein großer Meister spielt.

Einige Kostproben von Eschers Solo-Album „gypsy circus” runden den spannenden und abwechslungsreichen Abend ab. Eigenwillige Interpretationen von Swingsongs der 30er Jahre sowie Theatermusik von Tom Waits werden mit eigenem, schrägem Flair, Charme und Megafon auf die Bühne gebracht.

Thomas Bauser, ein Meister und Spezialist an der Hammond-Orgel B3, Ausnahmetalent Tian Long Li an der chromatischen Mundharmonika und Tobias Escher an Drums und Akkordeon kreieren dabei einen aussergewöhnlichen Sound.