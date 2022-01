Beyond Confidence, Farewell spit, Stattlandfluss

BEYOND CONFIDENCE, gegründet 2019, vereinen Elemente aus Alternative Rock, Post Hardcore und Pop Punk zu einem energiegeladenen und eigenständigen Stil. FAREWELL SPIT kombiniert die musikalischen Einflüsse aller Mitglieder mit dem Ziel, die Frage, wie Musik all das verarbeiten kann – was wir erleben & genießen aber auch lieben & beängstigend finden zu beantworten. STATTLANDFLUSS aus Bonn wollen mit ihrer Musik ein Zuhause geben und Mut machen. Die Songs sind mal einfühlsam, mal schroff, aber immer irgendwie melancholisch und vor allem ehrlich.