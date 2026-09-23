BEYOND FUN Festivalabschluss im Steinbruch Schäfer

Wie am Ende jeden Jahres die Silvestergemeinschaft Wunschraketen in den Himmel schießt, um einen erfolgreichen neuen Zyklus herbeizufeiern, beenden wir unser Festival mit explodierenden Sensationen im Steinbruch Schäfer, weil uns dort Profis helfen können, alles, was wir mögen, in die Luft zu jagen.

15:30 Uhr: Einlass

16 Uhr: Galaxy Gondel

17:30 Uhr: DJ Durić und Dorau

19 Uhr: Faust.Labor

21:30–2 Uhr: Party!

Nach der Show gibt’s Party mit den DJs von FUTURE SENSATIONS und Bar.