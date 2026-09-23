BEYOND FUN Festivalabschluss im Steinbruch Schäfer

Wie am Ende jeden Jahres die Silvestergemeinschaft Wunschraketen in den Himmel schießt, um einen erfolgreichen neuen Zyklus herbeizufeiern, beenden wir unser Festival mit explodierenden Sensationen im Steinbruch Schäfer, weil uns dort Profis helfen können, alles, was wir mögen, in die Luft zu jagen.
15:30 Uhr: Einlass
16 Uhr: Galaxy Gondel
17:30 Uhr: DJ Durić und Dorau
19 Uhr: Faust.Labor
21:30–2 Uhr: Party!
Nach der Show gibt’s Party mit den DJs von FUTURE SENSATIONS und Bar.
Info
Steinbruch Schäfer Sindelfingen Mühlackerstraße 1, 71069 Sindelfingen
Festivals & Open Airs