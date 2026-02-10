BEYOND GRAFFITI – Podiumsdiskussion zur „Langen Nacht der Demokratie“

„Unsafe Spaces: Antiemanzipatorische Ideologien in Rap und Graffiti“ zur „Langen Nacht der Demokratie“.

Eine offene Diskussionsrunde über Diskriminierung im Hip Hop mit Furkan Yüksel, Antonia Held und Kurt Tallert aka Retrogott. Moderation Dr. Mira Anneli Naß.

Ausstellungsdauer des Projekts BEYOND GRAFFITI in der Zigarre: 19.09.2026 bis einschließlich 18.10.2026. Öffnungszeiten: Jeden Fr/Sa/So geöffnet von 16 bis 18 Uhr und zu den verschiedenen Programmpunkten außerhalb der regulären Öffnungszeiten.

Weitere Infos auf www.instagram.com/beyondgraffiti.hn