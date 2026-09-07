BEYOND GRAFFITI - Neue Bilder / „Walls don`t lie“

Zur „Langen Nacht der Kultur“ hostet BEYOND GRAFFITI um 17 Uhr den Livepodcast „Walls don’t lie“ - mit spannenden Stories und hochkarätigen Gästen.

Ab 19 Uhr steht dann DJ Brad Pitch (Hip Hop/Jazz) an den Plattentellern. Die Ausstellungen sind an der „Langen Nacht der Kultur“ von 16 – 22 Uhr geöffnet.

Ausstellungsdauer: 19.09.2026 bis einschließlich 18.10.2026. Öffnungszeiten: Jeden Fr/Sa/So geöffnet von 16 bis 18 Uhr und zu den verschiedenen Programmpunkten außerhalb der regulären Öffnungszeiten.