BEYOND GRAFFITI - Neue Bilder

BEYOND GRAFFITI zeigt im Herbst 2026 zeitgenössische Positionen rund um die Kunstform Graffiti.

Neben einer Schau im Künstlerhaus mit internationalen und regionalen Künstler*innen sowie öffentlichen Murals gibt es diverse Workshop- sowie Kunstvermittlungsangebote.

Ausstellungseröffnung um 15 Uhr im Hof der Zigarre/Open Walls ab 11 Uhr/ Barbecue von 17 – 19 Uhr (Bring your own Food)/Blackbook-Ausstellung in der Galerie „eben“/Concious HiFi (Reggae/Dub-Soundsystem) an den Plattentellern.

Ausstellungsdauer: 19.09.2026 bis einschließlich 18.10.2026.

Öffnungszeiten: Jeden Fr/Sa/So geöffnet von 16 bis 18 Uhr und zu den verschiedenen Programmpunkten außerhalb der regulären Öffnungszeiten.

Weitere Infos auf www.instagram.com/beyondgraffiti.hn