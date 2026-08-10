BEYOND GRAFFITI - Neue Bilder

Ausstellung

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Künstlerhaus in der Zigarre Achtungstr. 37, 74072 Heilbronn

BEYOND GRAFFITI zeigt im Herbst 2026 zeitgenössische Positionen rund um die Kunstform Graffiti.

Neben einer Schau im Künstlerhaus mit internationalen und regionalen Künstler*innen sowie öffentlichen Murals gibt es diverse Workshop- sowie Kunstvermittlungsangebote.

Ausstellungseröffnung um 15 Uhr im Hof der Zigarre/Open Walls ab 11 Uhr/ Barbecue von 17 – 19 Uhr (Bring your own Food)/Blackbook-Ausstellung in der Galerie „eben“/Concious HiFi (Reggae/Dub-Soundsystem) an den Plattentellern.

Ausstellungsdauer: 19.09.2026 bis einschließlich 18.10.2026.

Öffnungszeiten: Jeden Fr/Sa/So geöffnet von 16 bis 18 Uhr und zu den verschiedenen Programmpunkten außerhalb der regulären Öffnungszeiten.

Weitere Infos auf www.instagram.com/beyondgraffiti.hn

Info

Künstlerhaus in der Zigarre Achtungstr. 37, 74072 Heilbronn
Kunst & Ausstellungen

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