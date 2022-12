Beyond Myths – Hinter Her Hören

Stunde der Kirchenmusik im Rahmen von ton–art 2023

Über die Mythen hinausgehen und den Überlieferungen aus alter Zeit hinterherhören – das unternehmen acht junge Musiker:innen mit dem archaischen Klangmaterial von Stimme, Streichinstrumenten und Schlagzeug.

Die Studierenden der Musikhochschule Stuttgart, die einen Schwerpunkt ihrer Arbeit im Studio Neue Musik setzen, bringen in verschiedenen Duo-Konstellationen Werke aus vier Jahrhunderten zusammen: Kompositionen aus Renaissance und Barock begegnen Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Dabei finden sich neben den „direkt“ aufgeführten Werken "alter Musik" von Thomas Morley und Ignaz Franz Biber auch Zitate und Anspielungen auf Guillaume Dufay und Henry Purcell in den Stücken von Matthias Spahlinger und Andreas Papakostas. Den intimen Klangwelten von Luigi Nono und Kaija Saariaho spürt die menschliche Stimme nach. Die beiden jüngsten Werke, das Trio von Papakostas (2022) und eine Uraufführung von Selim Can Kılıçaslan, gehen über den Besetzungsrahmen Solo oder Duo hinaus - Entdeckungsreisen in Gegenwart und Vergangenheit im akustischen, räumlichen und spirituellen Ort der Stadtkirche.

Echtzeit-Ensemble:

Danielle Barash, Kim Jun Will – Gesang

Annika Spegg – Violine

Annika Möller, Sebastian Triebener – Violoncello

Tom Goemare, Augustin Lipp – Schlagzeug

Veranstalter: ton–art esslingen e.V. in Kooperation mit dem Kantorat der Stadtkirche Esslingen