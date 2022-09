Beyond the Black & Amaranthe

Die Würfel sind gefallen: Auch 2021 wird nicht das Jahr sein, in dem Amaranthe und Beyond the Black ihr Tourmonster von der Leine lassen, um Europa im Sturm zu erobern. Europa Co-Headline Tournee der schwedischen Modern Metal Helden und Deutschlands Melodic Metal Ikonen wird auf das Jahr 2022 verschoben.

Amaranthe über die Entscheidung:

"Wir sind zutiefst traurig, aber nicht überrascht, dass wir die Europatournee mit Beyond The Black wieder verschieben müssen; wir haben uns so sehr darauf gefreut, endlich auf der Bühne unsere neuen Songs von Manifest spielen zu können! Wie auch immer, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir diese Tour 2022 verwirklich können - lasst die Zeit schnell vergehen und wir sehen uns schneller wieder auf der Bühne, als ihr denkt!"

Beyond the Black Frontfrau Jennifer Haben fügt hinzu:

„Mit dieser Tourverschiebung glauben wir unseren Fans überall in Europa endlich das planungssichere und gewohnt hochwertige Konzerterlebnis bieten zu können, das sie verdienen! Und seid euch sicher: Nach dieser schweren Zeit der Einschränkung werden Beyond the Black und Amaranthe intensiver und lauter denn je zurück kommen!“

Die Tickets bleiben auch für die neuen Tourtermine gültig. Informationen zu Rückerstattungen erhaltet ihr bei euren Tickethändlern.